Bühne frei für die Kultur? Wieder vertagt! Die Kulturschaffenden im Dreiländereck sind verzweifelt, die Corona-Pandemie zwingt sie fast in die Knie - doch aufgeben wollen sie nicht.

Es ist ein Schrei der Hilflosigkeit auf dem Place Kleber in Straßburg, ein Aufschrei vor Schmerz und Verzweiflung. Er kommt von einer Sparte, die seit Monaten hingehalten wird, ausgebremst, und die um ihr Überleben kämpft: der Kultur.

Schauspieler Valentin Ventosa kann die harten Maßnahmen nachvollziehen, fühlt sich aber ungerecht behandelt: "Trotz aller Entscheidungen, die gefällt wurden und die wir respektieren, stellen wir uns die Frage, warum andere Bereiche öffnen dürfen? Was uns nervt ist, dass die Kultur immer zuletzt drankommt."

"Die Branche liegt im Sterben und in dieser unsicheren Lage zeigt man uns keine Perspektive auf. Wir wissen nicht, wie es weiter geht." Déborah Colucci, Schauspielerin in Straßburg

Auch in der Schweiz sorgen sich Künstler um ihre Zukunft

Im Theater in Bern etwa wurden bisher 20.000 Tickets wieder zurückgegeben. Trotz der Schließung gehen die Proben aber weiter und selbst neue Bühnen werden gebaut. Alles für den ungewissen Zeitpunkt der Öffnung. Mehrere Premieren wurden verschoben. Florentine Krafft, Schauspielerin am Theater Bern, sehnt sich nach dem großen Ende: "Wir haben echt viel produziert. Irgendwann werden wir wahrscheinlich so ein Premieren-Wochenende machen."

Schauspieler am Theater Freiburg fühlen sich ein einer "Bubble"

Schauspieler in der Blase - die Inszenierung im leeren Freiburger Stadttheater gibt wieder, wie sich die Künstler fühlen ohne die Resonanz aus dem Publikum. Viktor Calero, Schauspieler am Theater Freiburg, schildert die Situation: "Wie es so ist in der Bubble, man kriegt nur noch sich selber mit. Von außen kommen kaum noch Eindrücke, man dreht sich im Kreis."

"Ich höre mich, ich höre mein Echo. Mega laut. Aber es dringt nicht durch. Ich kriege kein Feedback. Es gibt keine Resonanz und das ist wirklich einsam und traurig." Stefanie Mrachacz, Theater Freiburg, leidet ohne Publikum

Kunst und Kultur brauchen eben das reale Publikum. Nur digital ist auf Dauer für alles und alle unbefriedigend.