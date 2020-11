1,5 Millionen Menschen arbeiten in der Kulturbranche. Es ist der sechstgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland. Und bei vielen in der Branche geht es in der Corona-Pandemie längst um die Existenz. Besonders betroffen sind sogenannte Solo-Selbstständige. Schauspieler, Sänger, Tänzer, Tontechniker, Bühnenarbeiter, Konzertveranstalter und viele mehr. Mit einer einzigartigen Fotoaktion machen sie auf sich aufmerksam.