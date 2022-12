Das sind die kulturellen Höhepunkte in Südbaden 2023

Kommendes Jahr wird in Südbaden viel geboten: Internationale Weltstars kommen, aber auch viele deutschsprachige Künstlerinnen und Künstler sind zu sehen. Ein Überblick.

Im Jahr 2023 - so scheint es - will die Kulturbranche wieder richtig durchstarten. Nach und nach füllen sich die Programme der großen Festivals wie das Zelt-Musik-Festival (ZMF) in Freiburg oder das Stimmen-Festival in Lörrach. Dazu gibt es interessante Ausstellungen, große Operninszenierungen und viel Kleinkunst auf den Bühnen im Land. Wir haben einige der Höhepunkte des Kulturjahres 2023 zusammengestellt.

Das Gespräch über die kulturellen Höhepunkte 2023 von SWR-Reporterin Chris Libuda und SWR-Moderatorin Dinah Steinbrink:

Picasso und Basquiat in Riehen

Die Fondation Beyeler geht das kommende Jahr nach der pompösen Jubiläumsausstellung etwas ruhiger an. Präsentiert bekommen die Besucherinnen und Besucher ab Mitte Februar die Spätwerke von Picasso. Das Jahrhundertgenie starb vor 50 Jahren. Wer die US-amerikanischen Naturalisten à la Hopper mag, wird Wayne Thiebaud lieben (und beim Anblick seiner Stillleben hungrig werden) – ab Ende Januar zu sehen. Als Picasso 1973 starb, war Jean-Michel Basquiat 13 Jahre alt und wurde innerhalb seines kurzen Lebens weltbekannt. 40 seiner Gemälde zeigt die Fondation Beyeler ab Juni. Es sind Werke, die so noch nie zusammen gezeigt wurden – aus privaten Sammlungen weltweit.

Pariser Avantgarde in Basel

Weil nicht nur Picasso, sondern fast alle Künstler der klassischen Moderne immer wieder viele Menschen in die Museen locken, wird die Herbst-Ausstellung 2023 im Kunstmuseum Basel sicher wieder ein Höhepunkt. Während der Belle Epoque Anfang das 20. Jahrhunderts entstand mit Henri Matisse und seinen Künstlerfreunden in Paris der Fauvismus. Noch nie gehört? Sie werden es sehen im Kunstmuseum Basel ab dem 2. September 2023.

Prachtvolle Gärten und heiße Städte im Vitra Design Museum

Das weltbekannte Vitra Design Museum in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) hat eine ganze Palette an Ausstellungen fürs neue Jahr parat. Den Auftakt macht eine große Schau rund um die Geschichte und Zukunft des modernen Gartens - gedacht als Einstimmung auf den Frühling. Die "Garden Futures" sind vom 25. März bis zum 3. Oktober zu ergründen. Die Schau "Hot Cities" richtet vom 29. April bis 5. November den Blick auf arabische Städte und deren Ideen, um mit extremer Hitze fertig zu werden - wertvolles Wissen vielleicht auch fürs heiße Freiburg.

Münsterplatz-Konzerte in Freiburg

Von Klassik über Elektro bis Rock, vom Freiburger Barockorchester bis Peter Maffay: An fünf Abenden im Juni treten Bands und Orchester auf dem Münsterplatz in Freiburg auf. "Endlich Leben in der Bude", sagen die einen, "Das könnte aber laut werden", die anderen. Wir hören hin!

Starpianist Igor Levit

Restkarten gibt es für das Konzert von Igor Levit Ende Januar im Konzerthaus Freiburg. Levit ist einer der bekanntesten Pianisten derzeit, nicht nur weil er brillant spielt, sondern weil er sich auch immer wieder bei gesellschaftspolitischen Fragen zu Wort meldet. Ein moderner Künstler eben, der noch nie in einem Elfenbeinturm gelebt hat. In Freiburg spielt Levit Brahms, Wagner und - als spannenden Höhepunkt - eine eigens für ihn komponierte Variation eines Folksongs.

ZMF in Freiburg, Stimmen-Festival in Lörrach

Ob Zucchero aus Italien oder Simply Red von der Insel: Zum Stimmen-Festival in Lörrach kommen Stars aus aller Welt. Zu diesen beiden schon bekannten Acts werden in nächster Zeit sicher noch weitere dazukommen.

Nach der Corona-Zwangspause wiederbelebt: das Freiburger Zelt-Musik-Festival. Ab dem 12. Juli geht’s los, zum Start auf der Bühne: Jan Josef Liefers und Band. Daneben - wie immer - viel Kleinkunst, Theater, Kinderspaß.

Oper in Freiburg und Basel

Schon Mitte Januar ist Premiere für das neue große Ding des neuen Generalmusikdirektors des Theaters Freiburg, André de Ridder: Marnie. Ein Thriller als Oper. Eine deutsche Erstaufführung. Die Freiburger Szene ist schon ganz gespannt. Und weil es der Neue nicht so mit Mainstream und Gassenhauern à la Zauberflöte hat, ist die nächste Premiere im Juli "Die Rückkehr des Odysseus" von Monteverdi, eine Barock-Oper. Aber auch zum Mitsummen wird etwas geboten: Die Dreigroschenoper - mit dem Haifisch und den Zähnen, Sie wissen Bescheid - hat im Mai Premiere. Und wer Rigoletto von Verdi noch nicht kennt, der hat im Theater Basel die Gelegenheit. Das ist zwar schon Opern-Mainstream aber - was soll's - einfach großartig.

Welche Festivals gibt’s 2023 in der Region Freiburg?

Elektronik ohne Ende und viel LOOOOOOOOOOVE beim Kamehameha Summerfestival (Dresscode: Bikini) am 17. Juni auf dem Offenbacher Flugplatz. Vom 14. bis 16. Juli sehen sich die Elektro-Freunde dann wieder beim Sea You Festival in Freiburg.

Das Liedermacher-Duo "Suchtpotential", Musikerin Ariane Müller und Sängerin Julia Gámez-Martin, sind wieder in Südbaden unterwegs. Die Gewinnerinnen des deutschen Kleinkunstpreises 2020 treten mit ihrer spaßig-feministischen Musik-Comedy-Show, zum Beispiel im Gloria-Theater in Bad Säckingen auf. Carolin Kebekus wird den Preis 2023 gewinnen, und das ist doch mal DIE Gelegenheit, die Lady live zu erleben: am 15. September im Musical-Theater in Basel.

Wer schon lange mal Bruno Jonas, Erwin Pelzig oder Florian Schröder sehen wollte, kann das im Jahr 2023 im Burghof Lörrach machen. Abdelkarim, Bernd Stelter und Matze Knop kommen nach Bad Säckingen. Atze Schröder, Helge Schneider und Kurt Krömer gastieren im Konzerthaus Freiburg. Lisa Fitz kommt im Oktober nach Rheinfelden und im Dezember nach Basel. Soll keiner sagen, es gebe 2023 nichts zu lachen!

Alemannischer Poetry Slam

Was einmal großartig war, darf gerne ein zweites Mal stattfinden: der alemannische Poetry Slam. Der Termin steht (28. Oktober). Den Ort werden wir an dieser Stelle noch bekanntgeben. Schließlich haben wir als SWR Studio Freiburg die Ehre, den Slam zusammen mit der "Muettersproch Gsellschaft" zu veranstalten. Wir freuen uns drauf!

Rock’n’Roll forever

Als die Musiker und ihre Fans noch keine grauen Haare hatten, füllten sie Stadien. 2023 ist es der Bad Krozinger Kurpark: Nazareth. Die Band zählt zu den Heavy-Metal-Helden der heutigen Best-Ager.

Samuel Koch macht Comedy

Samuel Koch ist Schauspieler und kommt aus Südbaden. Im Frühjahr geht er mit seiner artistischen Comedy-Show "Schwerelos - Wie das Leben leichter wird" auf Tournee und macht auch Halt in Freiburg. Mit seinem Bühnenprogramm will Koch, der in einem elektrischen Rollstuhl sitzt, andere zum Lachen bringen, aber auch zum Nachdenken anregen.



Viel Vergnügen bei den vielen Konzerten, Ausstellungen und Veranstaltungen, die die Region Freiburg im Jahr 2023 zu bieten hat.