Mal wieder richtig schön essen gehen – das wäre doch mal was. Seit Monaten stehen wir selber am Herd – selbst bei Geburtstagen und anderen Feierlichkeiten. Denn überall hat die Gastronomie wegen Corona noch geschlossen. Nein nicht überall, in Zell im Wiesental im Landkreis Lörrach und in Todtmoos im Landkreis Waldshut, da haben findige Hoteliers eine Lösung gefunden. Sie bewirten ihre Gäste stundenweise in Hotelzimmern, also voneinander getrennt, unter höchsten Hygienauflagen und mit dem Segen der Behörden.