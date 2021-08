Normalerweise bekommen Kühe ein Kalb. In seltenen Fällen auch mal zwei. Wenn aber drei auf die Welt kommen und dann auch noch kerngesund sind, dann ist das eine kleine Sensation.

Die Ähnlichkeit ist kein Zufall. Die Kälber Nummer 22, 23 und 24 sind Drillinge. Das gab es auf dem Hof in Waldkirch bei Waldshut-Tiengen zuletzt vor zwölf Jahren. Dass alle drei überlebt haben, ist für Helmut Schulz ein großer Glücksfall.

Von Anfang an topfit

"Die sind von Anfang an topfit gewesen“, freut sich der Landwirt. "Sie haben gleich von Anfang an gesoffen. Das gibt es selten, dass man bei Mehrlingsgeburten keine Probleme hat.“ Auch die Mutter der drei Käber ist kerngesund. Vier Wochen ist die Geburt jetzt her. Mit Drillingen hatte keiner gerechnet. Und es lief einfach so, nebenher.

"Die Kuh hat auf der Weide gekalbt, dann haben wir sie reingeholt und nach dem Melken kam das dritte Kalb noch dazu!"

Aufruhr im Kälberstall

Die Kuhmutter braucht sich jetzt um nichts mehr zu kümmern. Sie darf wieder auf die Weide. Ihr Nachwuchs ist längst im Kälberstall einquartiert. Dort haben die Drillinge in vier Wochen schon 20 Kilo zugelegt. Landwirtin Petra Schulz ist ihre Ersatzmama und kümmert sich mehrmals täglich um das Trio.

"Wenn man sie tränkt, gewöhnen sie sich an einen. Sobald man weggeht, schauen sie einem hinterher. Man ist halt doch so eine vertraute Person bei den Kälbern."

Sind die drei satt, dann spielen sie miteinander oder saugen sich gegenseitig: Geschwisterliebe auf dem Schulz-Hof in Waldkirch bei Waldshut-Tiengen. Nur noch wenige Wochen, dann geht es auch für sie raus auf die Weide.

