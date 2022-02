Basler Künstlerkollektiv feuert traditionelles Brunnenbaden an

Mitten im Winter abends in historischen Brunnen baden zu gehen, hat in Basel Tradition. Für warmes Wasser in den Brunnen sorgt ein Künstlerkollektiv.

Die Straßen in Basel leeren sich langsam. Die Temperaturen an diesem Abend sind eher frisch. Auch deshalb wollen die Brunnengänger des Abends so schnell wie möglich ins warme Wasser. Das warme Wasser - Genuss pur. Die Badegäste lieben die Auszeit im Brunnen. Dafür legen sich die Brunnenheizer mächtig ins Zeug. Video herunterladen (6,6 MB | MP4) Beheizt werden die Basler Brunnen den ganzen Tag Das Feuer brennt, das Wasser zirkuliert mit einer Pumpe, die von den Künstlern selbst gebaut wurde. Es verlässt den Kreislauf bei 70 Grad und heizt den Brunnen damit auf. Stand nachmittags liegt die Temperatur des Brunnenwassers bei 30 Grad. Auf ihn kommt es an: Balz Scheidegger, vom Künstlerkollektiv Hotel Regina in Basel. Er gibt alles, denn "es muss eigentlich immer gepumpt oder gestrampelt werden, solange das Feuer brennt." Brunnenbaden in Basel als Mittel zur Kommunikation Die perfekte Wassertemperatur: dampfende 39 Grad. Am Abend ist es geschafft. Doch hier geht es nicht einfach nur ums Baden. Eher um Baden mit Botschaft. Die Initiatoren wollen erreichen, dass die Basler an ihren Brunnen wieder zusammenkommen. "Früher waren das soziale Treffpunkte. Wir versuchen sie als solche wieder zu beleben, indem man sich trifft, um gemeinsam zu baden." Alle zwei Wochen gibt es derzeit also diesen, wie ein bisschen aus der Zeit gefallenen, sozial-kommunikativen Plausch. Bis Ende März werden die Basler historischen Brunnen noch geheizt - dann beginnt die Sommersaison. Hier der Mitschnitt SWR Aktuell BW - Dreiland Aktuell ab 5:24