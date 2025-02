Zoll findet Krokodilskopf im Koffer eines Reisenden

per Mail teilen

Der Kopf eines artgeschützten Krokodils und noch einige weitere illegale Mitbringsel haben Zollbeamte am Flughafen gefunden. Der Mann war von Bangkok nach Zürich geflogen.

Seltener Kroko-Kopf als Reisesouvenier

Der Schweizer war mit einem Flug aus Bangkok in Zürich gelandet. In seinem Gepäck fanden die Beamten den abgetrennten Kopf eines "Crocodylus siamensis". Das Siam-Krokodil ist vom Aussterben bedroht. Die Tiere können eine Länge bis zu vier Metern erreichen.

Potenzmittel aus Thailand

Neben dem riesigen Kopf des Tieres fanden die Beamten in dem Gepäck des Mannes auch eine unerlaubt große Menge Potenzmittel. Die Medikamente und der Tierkopf wurden beschlagnahmt und den zuständigen Behörden übergeben. Weitere Gegenstände wurden vernichtet. Dazu gehören zwei gefälschte Luxus-Uhren, die der Mann von seiner Thailand-Reise mitgebracht hatte und zwei Messer. Diese verstoßen gegen das Waffengesetz.

Reise endet bei der Kantonspolizei

Der Mann wurde noch am Flughafen an die Kantonspolizei Zürich übergeben. Der Vorfall ereignete sich bereits vor einigen Wochen. Aus ermittlungstechnischen Gründen werde er aber erst jetzt öffentlich gemacht, so die Flughafenpolizei.