per Mail teilen

Ein Tweet des Europa-Park-Geschäftsführers Michael Mack hat für Aufruhr gesorgt: Er hatte auf Twitter einen Link zu einem Podcast geteilt, der der rechten Szene zugeordnet wird.

An dem Tweet gab es viel Kritik im Netz - unter anderem von Fans des SC Freiburg. Die Gruppierung "Corillo Ultras" schreibt dazu: "Die Meinungen und Werte, die in diesem Podcast geäußert werden, stehen in krassem Gegensatz zu den Werten unseres Sport-Club-Freiburg." Der Podcast sei "wissenschaftsfeindlich und verschwörungideologisch". Der Europa-Park ist Sponsor des SC Freiburg.

Mack löscht Tweet wegen "neuer Erkenntnisse"

Aufgrund neuer Erkenntnisse zu den Hintergründen des von mir geteilten „indubio“ Podcasts habe ich diesen Tweet gelöscht. Ich bedauere, dies nicht gründlicher geprüft & schneller getan zu haben, da die zugrunde liegenden Werte in keinster Weise mit den meinigen übereinstimmen.

Mack hat den Tweet nach einigen Tagen inzwischen gelöscht - wegen neuer Erkenntnisse zu den Hintergründen des Podcasts, wie er schreibt. Er bedauere, ihn nicht gründlicher und schneller geprüft zu haben - die zugrunde liegenden Werte stimmten in keinster Weise mit seinen überein.

Kritik an später Reaktion

Bisher gibt es auf Twitter dazu rund 50 Kommentare - einige Nutzer verteidigen Mack, andere kritisieren, dass er sich erst nach drei Tagen von seinem Post distanziert hat und nehmen ihm die Entschuldigung nicht ab. Ein Sprecher des Europa-Parks sagte am Montag, man erwarte nicht, dass wegen des Tweets weniger Besucher kommen könnten.

Engelbert Gabriel, Sprecher der Geschäftsleitung des Europaparks:





In dem Podcast mit dem Titel "Zornbürger spaziert" diskutieren ein Philosoph, ein Anwalt, ein ehemaliger SPD-Politiker und ein Journalist über die Corona-Politik. Corona-Maßnahmen werden infrage gestellt, die sogenannten Spaziergänger gelobt und Medien vorgeworfen, regierungshörig zu sein. Zudem ist die Rede von einer "Gesinnungsdiktatur".