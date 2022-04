Hamann kritisiert Bayern-Führung

Der frühere Bayern-Profi Dietmar Hamann hat im Zusammenhang mit dem Wechselfehler der Bayern beim Bundesligaspiel in Freiburg seinen Ex-Club scharf kritisiert. Wen man Fehler mache, müsse man dazu stehen, so der Tenor. Die Äußerung der Bayern-Führung, dass man überzeugt sei, dass die Wertung des 4:1 Ergebnisses beim Bundesligaspiel in Freiburg bestehen bleibe sei, so wörtlich, "...an Selbstherrlichkeit nicht zu überbieten“. Das sagte Haman in einem SPOX-Interview. Keiner von den Bayern habe ein Schuldeingeständnis abgegeben. Dabei hätten sie die Tafel mit einer falschen Rückennummer hochgehalten, sagte Hamann. "Jetzt die Freiburger in die Ecke der Unsportlichkeit zu drängen, sei bodenlos. Es ist nicht nur das Recht der Freiburger, sondern sogar ihre Pflicht, Einspruch einzulegen. Es geht um die Integrität der Liga", betonte der Ex-Bayern-Profi. Aktuell befasst sich das DFB-Sportgericht mit dem Fall.