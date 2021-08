per Mail teilen

Dem Gesundheitsamt des Ortenaukreises liegen Beschwerden über Gedränge und hohe Auslastung im Europapark in Rust vor. Man stehe dazu in regelmäßigem Kontakt mit den Verantwortlichen, heißt es aus dem Ortenauer Landratsamt. Im Park würden naturgemäß viele Menschen von denselben Attraktionen angezogen. Mehrfach hätten Mitarbeiter des Gesundheitsamts die Situation vor Ort überprüft. Nach der neuen Landes-Coronaverordnung gilt für den Park keine Besucher-Obergrenze. Laut einer Sprecherin werden aber schon seit einigen Wochen maximal 25.000 Menschen in den Park gelassen. Zu Wochenbeginn verschärfte der Park zudem seine Zugangsregeln. Besucherinnen und Besucher müssen geimpft, getestet oder genesen sein - Schülerinnen und Schüler sowie Kinder unter sechs Jahren sind davon ausgenommen.