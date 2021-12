Weiter Diskussion um Raubkunstverdacht am Kunsthaus Zürich

Bei 90 Bildern aus der umstrittenen Sammlung Emil Bührle im Kunsthaus Zürich ist die genaue Herkunft nach Ansicht von Kritikern weiter ungeklärt. Handelt es sich um Nazi-Raubkunst?

Bührle, der gebürtige Deutsche, hatte aus der Schweiz gute Geschäfte mit Nazideutschland gemacht. Und wegen der Bührle-Sammlung nimmt nun der öffentliche Druck auf das Kunsthaus Zürich immer weiter zu. Die Museumsleitung hat deshalb kürzlich der Presse den Stand ihrer Forschung zur Herkunft (Provenienz) der Bildern dargelegt.

"Emil Bührle hat mit Nazis Geschäfte gemacht und mit Nazis Geld verdient. Eine Nazi-Kunstsammlung hat Emil Bührle uns deswegen nicht hinterlassen."

Doch so wollen es die Kritiker nicht stehenlassen. Sie sind von den Erläuterungen zum Stand der Provenienzforschung in Zürich nicht überzeugt. Wichtige Fragen blieben weiter unbeantwortet. So will der Historiker und Journalist Thomas Buomberger etwa wissen, wem die Bilder zuvor gehörten, und wie Bührle an sie gekommen ist:

"Ist Druck ausgeübt worden? Haben sie ihr Exil und ihre Flucht finanzieren müssen? War es vielleicht das letzte Bild, das sie noch besessen haben? Das sind alles offene Fragen, von denen heute nicht gesagt wurde, dass man da weiter recherchieren will."

Aktenordner zu den Gemälden der Sammlung-Bührle im Kunsthaus Zürich SWR Schweizer Fernsehen

Solange diese offenen Fragen zu Teilen der 200 Werke starken Bührle-Sammlung unbeantwortet bleiben, wird die Diskussion um Raubkunstverdacht im Kunsthaus Zürich wohl weiter in Gang bleiben.

