Eine ganz besondere Krippen-Ausstellung gibt es in Zell-Unterharmersbach (Ortenau) mit Krippen aus aller Welt. Eines der Highlights ist eine riesige Panorama-Krippe aus Frankreich.

Die Weihnachtsbotschaft ist weltumspannend – das will der Ortsvorsteher von Zell-Unterharmersbach Hans-Peter Wagner mit seinen Ausstellungen im Museum Fürstenberger Hof zeigen. Auch er ist von der Leihgabe aus Frankreich begeistert: Naturgetreu bis ins Detail, eine der größten Krippenlandschaften Europas! Die letzten Jahre lagerte sie verpackt in einem Depot in Marseille. Nun zieht sie Besucher von weither in ihren Bann.

Über persönliche Kontakte konnte die Krippe nach Unterharmersbach geholt werden. Darüber hinaus sind hier dreihundert weitere Krippen aus einer Privatsammlung zu sehen. Jede erzählt ihre eigene Geschichte von Weihnachten: Krippen aus Südamerika etwa oder aus Afrika.

Zur Weihnacht gehören aber nicht nur Krippen. Hans-Peter Wagner führt einen musikalischen Christbaumständer vor. Und er plant schon fürs nächste Jahr: Da will er im Fürstenberger Hof alles rund um den Weihnachtsbaum zeigen.