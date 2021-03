45 Krippen in 35 Fenstern auf 1,5 Kilometer verteilt - das ist der "Krippeli gucke"- Rundgang im adventlichen Schutterwald (Ortenaukreis). Eine Alternative für den abgesagten Weihnachtsmarkt.

Corona hin oder her - auf weihnachtliche Stimmung will in Schutterwald keiner verzichten. So entstand die Idee, im Advent Weihnachts-Krippen in Fenstern von Privatpersonen und öffentlichen Einrichtungen zu platzieren und daraus einen Rundweg zu machen. Manche der "Krippeli" sind vom Profi handgefertigt, andere kommen aus dem Privatbesitz von Dorfbewohnern und sind nur ausgeliehen.

Die Aktion geht von Samstag, 28. November, bis zum dritten Advent am 13. Dezember. Denn dann kommen einige der Krippen unter den Christbaum.