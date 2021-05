Nach dem Brand in einer Fleischfabrik in Bonndorf im Kreis Waldshut sichern Kriminaltechniker Spuren in dem mehrstöckigen Gebäude. Zudem wird ein Sachverständiger die Brandursache analysieren. Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer in der Nähe der Rauchkammern gekommen ist. Nach vorläufigen Schätzungen hat der Brand einen Millionenschaden angerichtet.