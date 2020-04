Heftige Kämpfe, Plünderungen und viele Tote: In Lahr war das Kriegsende von Gewalt geprägt. Der Lahrer Otto Schmidt verhinderte schließlich wohl die totale Zerstörung der Stadt.

Dauer 3:23 min Lahr und das Kriegsende 75 Jahre ist es inzwischen fast her, dass am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg endete. Am Oberrhein kamen die Franzosen Ende März bei Speyer über den Rhein und haben nahmen dann von Norden her das Oberrheintal ein. In manchen Städten und Dörfern ging das alles kampflos ab, andernorts wurde heftig gekämpft. Zum Beispiel in Lahr.

Als die Franzosen am 16. April 1945 nach Lahr kamen, war Rita Wieber vier Jahre alt. Sie erinnert sich noch heute an die Bombenangriffe und an einen Mann mit einer weißen Fahne. Sie war gerade mit ihrem Vater spazieren, "und plötzlich wirft er mich auf den Boden und stürzt sich auf mich", sagt sie rückblickend. Dann sah sie die Tiefflieger kommen. Später erkannte sie dann den Lahrer Schulmeister Otto Schmidt mit einer weißen Fahne auf dem Schutterlindenberg. Da war die deutsche Wehrmacht schon abgezogen.

Über 500 Soldaten kostete der Kampf um Lahr das Leben

Wahrscheinlich ist es Otto Schmidt zu verdanken, dass Lahr am Ende nicht in Schutt und Asche gelegt wurde, sagt Lahrs Stadthistoriker Thorsten Mietzner. Denn der Mann, der mit weißer Fahne den französischen Truppen entgegenlief, habe vermutlich "verhindert, dass weiter bombardiert worden ist". Anders als um andere Städte und Dörfer in der Rheinebene war um Lahr bis zum Schluss erbittert gekämpft worden. Die Stadt war damals gesichert von 3.000 Soldaten. Man sprach von einer Festung, vom "Lahrer Riegel". Etwa 400 französische und 150 deutsche Soldaten kamen bei den Kämpfen Mitte April '45 noch ums Leben.



Danach, sagt Mietzner, kam es zu Plünderungen und Vergewaltigungen, ja sogar zu einigen Erschießungen. In den folgenden Wochen gab es immer wieder Auseinandersetzungen zwischen deutschen Zivilisten und französischen Soldaten, trotz Waffenstillstand. Zudem beteiligten sich sowohl Zwangsarbeiter als auch Deutsche an den Plünderungen.

Kekse von den französischen Besatzern

Die französischen Besatzer ganz anders erlebt hat Peter Zahs. Der damals Neunjährige war mit seiner Familie vorübergehend auf dem Lahrer Langenhard untergekommen. Hier verlief alles friedlich, was wohl auch damit zutun hatte, dass seine Mutter aus Straßburg stammte und sich mit einem elsässischen Soldat im Dialekt unterhalten konnte. "Und dann haben wir noch eine Schachtel Kekse bekommen, weil die gesehen haben, dass wir alle dünne, hungrige Kinder waren", erinnert sich Zahs.



Spätestens ab Juni lebten Deutsche und Franzosen in Lahr dann relativ friedlich zusammen. Große Sorgen hatten die Menschen später allerdings mit der aufkommenden Hungersnot.