Kreisimpfzentrum schließt Ende September

Das Kreisimpfzentrum Müllheim stellt zum Monatsende seinen Betrieb ein. Seit Januar sind dort fast 74.000 Menschen gegen eine Corona-Infektion geimpft worden. Insgesamt haben in den Impfzentren und bei niedergelassenen Ärzten im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald über 165.000 Menschen eine vollständige Corona-Schutzimpfung erhalten. Das entspricht 62,5 Prozent der Bevölkerung, so das Landratsamt. Für noch anstehende Zweitimpfungen seien künftig die Arztpraxen zuständig. Darauf verweist auch die Uniklinik Freiburg. Die Mobilen Impfteams, die ab Oktober noch in der Region unterwegs sind, würden keine Zweitimpfungen durchführen, heißt es.