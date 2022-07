Kreistag votiert für neues Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald

per Mail teilen

Mit großer Mehrheit hat der Kreistag Breisgau-Hochschwarzwald am Montag dafür gestimmt, mit der Stadt Freiburg über den Neubau eines Landratsamtes beim Technischen Rathaus zu verhandeln.

Die Freiburger Stadtverwaltung hatte angeboten, den Parkplatz der städtischen Bediensteten neben dem Technischen Rathaus im verkehrsgünstigen Stadtteil Stühlinger für eine Bebauung freizugeben. Sollte der Kreis dort ein neues Landratsamt bauen, könne man gemeinsam eine Tiefgarage betreiben. Auch sonst würden sich viele Synergien mit der Stadt anbieten, beispielsweise die gemeinsame Nutzung von Tagungs- oder Versammlungsräumen. Eine Idee, die im Kreistag Breisgau-Hochschwarzwald am Montag eine große Mehrheit fand. Sogar das Wort "historisch" machte die Runde.

Auf diesem Parkplatz neben dem Technischen Rathaus in Freiburg könnte das neue Landratsamt entstehen. SWR Gabi Krings

Bei der Sitzung in der Belchenhalle in Staufen erinnerte Landrätin Dorothee Störr-Ritter an die gute Zusammenarbeit der Gesundheitsämter während der Corona-Pandemie. Gemeinsam hätten der Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und die Stadt Freiburg die Krise gemanagt. Dies würde neue Möglichkeiten auch für andere Bereiche eröffnen. Ein großes Verwaltungszentrum von Kreis und Stadt hätte für beide Seiten große Vorteile.

"Wir müssen uns auf den Weg machen und Vorbild für andere Verwaltungen sein."

Die Fraktionen im Kreistag sehen dieses Potential. Auch Oliver Rein, Vorsitzender der CDU-Fraktion und Bürgermeister von Breisach, sprach von der Möglichkeit "gemeinsamer Dienste". Allerdings hätte er das neue Verwaltungszentrum - wie viele im Kreistag - lieber außerhalb Freiburgs gesehen. Schließlich gebe es im Kreis auch viele schöne Städte. Da dies gesetzlich allerdings nicht möglich ist, sei der Standort Stühlinger eine gute Option.

Kreistagssitzung in der Belchenhall Staufen: Der Neubau des Landratsamts ist gesetzt. SWR Gabi Krings

Rudolf Gwinner, Fraktionschef der FDP, forderte, bei aller Zusammenarbeit die Eigenständigkeit des Kreises zu wahren. Dies müsse im Mittelpunkt stehen. Positiv sei, dass die Außenstellen des Landratsamtes in Titisee-Neustadt, Müllheim und Breisach nicht zur Disposition stünden. Allerdings müsse man sie stärken und aufwerten.

Neubau notwendig

Eine Sanierung und Ertüchtigung des alten Verwaltungsgebäudes in der Stadtstraße kam für das Gremium nicht in Frage. Laut Landrätin Dorothee Störr-Ritter platzt das Landratsamt mit seinen 1.200 Mitarbeitenden aus allen Nähten. Der Brandschutz sei nicht mehr gewährleistet, eine Sanierung wäre zu teuer, selbst ein Anbau sei unwirtschaftlich, so die CDU-Politikerin. Außerdem brauche es den Neubau, um die veränderten digitalen Abläufe räumlich abzubilden. Daneben gebe es aktuell mehrere über die Stadt verteilte kleinere Standorte. Diese zugunsten einer Zentrale aufzugeben sei wirtschaftlicher.

Freiburger Gemeinderat muss noch zustimmen

Für die Freiburger Stadtverwaltung wäre der Mega-Verwaltungsstandort eine Win-Win-Situation. Nachdem der Kreistag grünes Licht gegeben hat, muss das Vorhaben Ende Juli allerdings noch durch den Gemeinderat von Freiburg. Danach können beide Seiten ein Konzept erarbeiten.