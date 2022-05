per Mail teilen

Das Landratsamt Lörrach rechnet mit einer steigenden Zahl von Geflüchteten. Nachdem dem Kreis im Oktober 34 Menschen zugewiesen wurden, werden im November 61 Flüchtlinge erwartet, die vorläufig in den Gemeinschaftsunterkünften in Rheinfelden, Schopfheim und Efringen-Kirchen untergebracht werden. Aktuell haben dort noch 100 Menschen Platz. Die Kreisbehörde sucht aktuell in Zusammenarbeit mit den Kommunen weitere Unterbringungsmöglichkeiten.