Für den Fall, dass Frankreich oder die Region Grand Est zum Hochinzidenzgebiet erklärt werden, hat der Landkreis Emmendingen Erleichterungen für Grenzpendler erlassen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung tritt am Samstag in Kraft. Alle anderen Landkreise in Südbaden hatten bereits solche Verfügungen erlassen. Damit kämen Grenzpendler, Menschen, die nahe Angehörige besuchen, und Mitarbeiter von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst trotz allgemeiner Verschärfungen leichter über die Grenze. Sie müssten so nur zweimal wöchentlich über einen negativen Corona-Test verfügen anstatt vier Mal, wie es in der Corona-Einreise-Verordnung vorgesehen ist.