Not macht bekanntlich erfinderisch – und in der Corona-Zeit kommen manche Menschen auf ganz witzige Ideen: zum Beispiel das Büro nach draußen zu verlegen. So macht das Anwalt Bernd Behnke in Löffingen.

Der Löffinger Rechtsanwalt Bernd Behnke empfängt seine Mandanten jetzt nicht mehr drinnen in seiner Kanzlei, sondern draußen vor dem Haus. Eine ziemlich kalte Angelegenheit, denken Sie jetzt. Stimmt schon, Behnke lässt sich davon nicht abhalten.

Rechtsanwalt Bernd Behnke steht in Mantel und Handschuhen im Carport vor seinem Haus in Löffingen. Hier will er in Zukunft Mandanten empfangen – bei Temperaturen nahe Null Grad. Es ist zwar kalt und frostig dafür Corona-konform: jede Menge frische Luft, die Gartenstühle haben ausreichend Abstand, Desinfektionsmittel stehen bereit. Bernd Behnke legt Schaffelle auf die Gartenstühle und stellt einen Adventskranz auf den Tisch: "Ja wenn die Leute schon draußen frieren müssen, dann sollen sie es wenigstens gemütlich haben. Und das interessante ist: die bleiben jetzt länger - wenn sie mal sitzen, dann sitzen sie.“

Corona macht erfinderisch

Vielleicht liegt das daran, dass der Rechtsanwalt alles perfekt herrichtet – mit einem Besen fegt er die letzten Schneereste von der Einfahrt: "Heute musste man schon Salz streuen, wir sind hier im Hochschwarzwald. Die Bedingungen sind nicht immer ideal.“ Was ist schon ideal in der Corona-Zeit – auch nicht für Anwälte. Da muss man sich schon was einfallen lassen.

"Wir müssen ja neue Regeln für Corona einhalten und das ganze nach außen verlegen. So kommt's dazu, dass die Leute sehr gerne kommen und erst mal einen heißen Kaffee wollen - den sie natürlich auch bekommen." Bernd Behnke, Rechtsanwalt in Löffingen

So wie Antoinette Schwendemann. Sie kommt aus der Nachbarschaft, hat vom Freiluftbüro des Rechtsanwalts gehört und will mit ihm über ihren Streit mit einer Fahrradversicherung sprechen.

Bei diesem Anwalt muss man sich "warm anziehen"

Einen heißen Kaffee in der Hand, platziert auf einem Gartenstuhl mit Schaffellauflage, findet Antoinette Schwendemann so ein Freiluftgespräch mit dem Anwalt überhaupt nicht verkehrt: "Das ist sehr sinnvoll in der Corona-Zeit: das ist ja schon heftig, was da so abgeht. Und wir haben das ja besprochen, dass das Gespräch draußen stattfindet, und dann zieht man sich eben was Warmes an."

Fast wie Après-Ski, nur ernstere Themen

Es sieht richtig gemütlich aus, das Anwaltsbüro im Carport, ist aber schon nach einer Viertelstunde bitterkalt. Bernd Behnke will deshalb noch einen Vorhang aufhängen und einen Gasofen in Betrieb nehmen: "Wenn jetzt noch der Vorhang kommt, den ich bestellt habe, und das Öfchen in Gang ist, dann ist das hier fast wie Après-Ski – wenn dann noch ein bisschen Schnee fällt, umso schöner.“ Der erste Schnee liegt schon mal in Löffingen – nur Vorhang und Ofen fehlen noch. Deshalb ist Bernd Behnke froh, dass das Beratungsgespräch nach einer dreiviertel Stunde vorbei ist - und geht erst mal ins Haus, um sich aufzuwärmen.