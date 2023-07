Krawalle bei Schwenninger Kulturnacht Anfang Juli

per Mail teilen

Die Schwenninger Kulturnacht Anfang Juli war offenbar von massiven Krawallen überschattet. Das haben Stadt und Polizei erst jetzt in einer gemeinsamen Stellungnahme eingeräumt.

Bei den heftigen Auseinandersetzungen am Rande der Kulturnacht in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) am 1. Juli wurden mehrere Ordnungskräfte und eine Polizeibeamtin verletzt. Erst jetzt, über drei Wochen nach der Großveranstaltung, waren diese Informationen durchgesickert. Der "Südkurier" hatte zuerst darüber berichtet.

100 bis 300 aggressive Personen in Schwenningen

Wie die Stadt nun bestätigte, hatte offenbar ein Mob von 100 bis 300 jungen und wohl betrunkenen Personen gegen Mitternacht Ordnungskräfte gezielt mit Böllern angegriffen. Dabei wurden fünf Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes verletzt. Eine Polizeibeamtin erlitt ein Knalltrauma. Eine Person, in deren Rucksack sich mehrere Böller befanden, wurde festgenommen. Fünf Störer erhielten Strafanzeigen.

Vorfälle Anfang Juli kommen erst jetzt ans Licht

In einer ersten Bilanz hatten weder Polizei noch Veranstalter diese Vorkommnisse erwähnt. Beide stehen nun wegen möglicher Kommunikationsfehler in der Kritik. Bei der Schwenninger Kulturnacht waren rund 17.000 Besucher vor Ort. Sie ist eines größten Events der Stadt.

Neue Qualität der Randale bei der Kulturnacht

Ähnliche Auseinandersetzungen mit betrunkenen Personen habe es bereits in den Vorjahren gegeben, teilt die Stadt mit. Die aggressive Stimmung sowie die Angriffe auf den Ordnungsdienst stellten aber in diesem Jahr "für uns eine neue Herausforderung dar", heißt es weiter.

Neues Sicherheitskonzept fürs nächste Jahr

Polizei und Stadt wollen nun Konsequenzen ziehen und ihr Sicherheitskonzept für 2024 anpassen. So soll erkannten Störern der Zutritt verweigert werden. Zudem will die Polizei ein Böllerverbot durchsetzen - auch ein eingeschränkter Alkoholausschank werde geprüft.