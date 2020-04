Das Elsass ist besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Die Krankenhäuser haben ihre Intensivbetten aufgestockt und Pflegekräfte an den Geräten fortgebildet.

Sie sind vorbereitet – so gut es geht. Die Klinik Haguenau hat massiv aufgerüstet. Dreimal so viele Beatmungsgplätze wie noch vor einem Monat. Und mehr Personal. Rentner, Studenten und Schwestern aus anderen Krankenhäusern – so wie Céline Kauthen, die sonst in einer benachbarten Klinik arbeitet. Mit künstlicher Beatmung hatte sie bisher nichts zu tun: "Körperlich geht es gut, ich bin ja erst vier Tage hier. Psychisch ist es schwierig, wenn es jüngere Patienten trifft."

Corinne Oudet, Intensivschwester aus Haguenau fügt hinzu: "Der jüngste hier ist 45, der älteste 86 Jahre alt. Wir haben nicht nur Ältere, die meisten Patienten sind zwischen 50 und 60." Die neuen Pflegekräfte wurden unter Zeitdruck eingelernt. Ihre Arbeit wird gebraucht – und zahlt sich aus: "Wir haben jetzt einige Patienten, die nach acht bis zehn Tagen Beatmung auf die Normalstation zurückverlegt werden, weil sie stabil sind. Es tut immer gut zu sehen, dass wir es nicht vergeblich machen."Und vor allem, dass die Menschen wieder gesund werden.

Wie schaffen sie das?

Rina Rarojoson, 50-jähriger Covid19-Patient steht kurz vor seiner Entlassung und ist dankbar für die Leistung des Klinikpersonals: "Ich sehe sie am Abend und ich sehe sie am Morgen und frage mich, wie schaffen sie das? Sie halten durch, sie sind sehr müde und trotzdem sehr gut. Ich bin sehr glücklich, dass sie sich um mich gekümmert haben."

Immerhin ist die Situation in Haguenau im Vergleich zu Mulhouse noch erträglich. Doch der Höhepunkt der Erkrankungswelle steht vermutlich hier noch bevor.