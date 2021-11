Kraftwerk Laufenburg: Rechenreinigung bei Hochwasser sehr wichtig

per Mail teilen

Hochwasser im Rhein führt zu viel Arbeit, auch im Wasserkraftwerk in Laufenburg. Es gilt den Einlaufrechen von angeschwemmtem Treibgut freizuhalten.

Die Hochwasserlage hat sich zwar wieder beruhigt, doch der Rechenreiniger am Kraftwerk Laufenburg am Hochrhein holt immer noch angeschwemmtes Material aus dem Wasser. Sabine Trapp-Brüstle und Davide Monte haben turbulente Tage und Nächte hinter sich, aber so schlimm wie sie befürchtet haben, ist es glücklicherweise nicht gekommen. Wegen der Wassermassen ist das Wehr aber immer noch weit geöffnet, damit alles abfließen kann.

Meistes "Geschwemmsel" am Kraftwerk-Rechen ist Holz

Von der Lage letzte Woche rheinabwärts beim Kraftwerk Rheinfelden haben Mitarbeiter Videos gemacht. Da Laufenburg vor dem Werk in Rheinfelden liegt, kommt das meiste sogenannte Geschwemsel dort an und wird dann heraus gefischt. Baumstämme liegen seit letzter Woche noch hier, denn hauptsächlich Holz wurde angeschwemmt, berichtet Davide Monte (Energiedienst Laufenburg): "Das Wehrfeld 1 ist gerade in Revision und darum bleibt das Holz noch hier. Wenn sich die Situation weiter beruhigt hat, fahren wir wahrscheinlich mit dem Boot und schneiden das Holz vom Wehrfeld weg."

Wehrfeld 1 ist in Revision - zum Treibholz geht's hier mit dem Boot SWR

Turbinen im Wasserkraftwerk müssen ungehindert laufen

Das Wasserkraftwerk läuft mit Turbinen. Wenn dort Zweige oder Sonstiges landen, funktioniert der Betrieb nicht mehr. Deswegen ist die Arbeit mit dem Rechenreiniger so wichtig. Er fischt das angeschwemmte Material aus dem Wasser - ganze zehn Meter tief greift das Sieb in den Rhein hinein. 250 große Container zieht er jedes Jahr aus dem Fluss und sorgt so auch dafür, dass bei den unteren Kraftwerken viel weniger ankommt.

"Aus dem Wasser ziehen wir alles, von Holz über Algen, tote Fische, wie auch unschöne Sachen: totes Vieh, Menschenleichen."

Für die Männer vom Kraftwerk ist das der schlimmstmögliche Fund im Sieb - das kommt aber sehr selten vor.

Treibholz wird nach Möglichkeit verwertet - Metallteile darin werden entsorgt SWR

Warnung vor Hochwasser klappt am Hochrhein sehr gut

Täglich gibt es von den Behörden Abflussprognosen für drei Tage im Voraus. Vor einer Woche haben sie rund um die Uhr im Schichtbetrieb gearbeitet, bei Hochwasser ist das normal. Es ist Feingefühl gefragt, denn Davide Monte muss einen angeschwemmten Baumstamm aus dem Rhein fischen - und zwar möglichst so, dass der Rechen nicht beschädigt wird. Bis zu zehn Meter lange Stämme haben sie schon herausgeholt. manchmal muss Davide Monte mit der Säge ran, weil ein Metallstück im Stamm steckt. Das geht gar nicht, weil das Holz wieder verwertet wird.

"Das Holz wird abgeholt: Die Baumstämme werden gehäckselt für die Schnitzelheizung und der Rest kommt in die Mulde. Daraus wird Kompost gemacht."

Stimmt der Wasserpegel nicht, öffnen sich die Stauwehre

Ob Hochwasser oder nicht, der Wasserpegel am Hochrhein muss stimmen, er ist die wichtigste Bezugsgröße für die Mitarbeiter vom Kraftwerk, erklärt Sabine Trapp-Brüstle vom Energiedienst Laufenburg: "Wir müssen den Oberwasserpegel in dem Bereich vor dem Kraftwerk immer auf einen Zentimeter genau einhalten. Sobald das Wasser durch das Kraftwerk, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr abfließen kann, werden die Wehre geöffnet - vollautomatisch. Das Wasser läuft über das Stauwehr ab und da sind wir bis zu einem 10.000-jährlichen Hochwasser gewappnet.“

Stauwehre im Kraftwerk Laufenburg öffnen sich vollautomatisch SWR

Die Zahl der Hochwasser am Oberrhein hat in den vergangenen Jahren nach ihren Beobachtungen zugenommen, doch das Wasserkraftwerk Laufenburg ist gut vorbereitet, denn das nächste Hochwasser kommt bestimmt.