Krähen werfen Stein auf Freiburger Taxi

Wie Krähen Nüsse knacken

Bei den Krähen sind Walnüsse begehrt. Um die hölzerne Nussschale zu öffnen und an den leckeren Kern zu kommen, wenden die schlauen Rabenvögel spezielle Öffnungstechniken an: Am häufigsten werden Abwurftechniken praktiziert. Die Krähen fliegen mit einer Nuss im Schnabel in die Höhe und lassen diese dann gezielt auf Straßen, asphaltierte Feldwege oder Hinterhöfe fallen. Nach dem Abwurf gleitet die Krähe umgehend hinterher, um den Erfolg zu überprüfen – und die Nuss erneut abzuwerfen oder zu genießen. (Quelle: Nabu)