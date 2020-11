Obdachlose haben es in der Corona-Zeit besonders schwer – viele Einrichtungen sind geschlossen. Ein Lörracher Imbissbetreiber spendiert ihnen einmal pro Woche einen Taco oder Burger.

Ein junger Mann, den Rundschal über die Nase gezogen und einen schweren Rucksack auf dem Rücken, steht am Fenster des Burgerladens in der Lörracher Innenstadt. "Aus welchem Grund macht ihr das", fragt er den Imbissbetreiber. "Wir möchten den Obdachlosen etwas geben", antwortet David Gschaider, "Essen und Trinken geht immer, gerade in der Winterzeit". Jeden Montag können sich Menschen, die auf der Straße leben, hier einen Burger oder Taco umsonst abholen. Für den jungen Mann ein willkommenes Angebot – schließlich haben viele Orte, an denen es sonst eine Mahlzeit gibt, gerade wegen Corona geschlossen, etwa die Drogenhilfe "Drehscheibe".

Gratisessen für Obdachlose - obwohl der Laden kaum läuft

David Gschaider und sein Kollege Burak Köylü haben den Imbiss erst vor einem Monat geöffnet. Doch schon zwei Wochen danach kam der Teil-Lockdown. Seitdem läuft es nicht besonders gut, sie dürfen ihre Speisen nur am Fenster verkaufen, als takeaway. An der Idee, montags Obdachlosen ein Essen auszugeben, wollten sie trotzdem festhalten. "Dann haben die einen vollen Magen und können vielleicht auch besser schlafen", sagt David Gschaider. Bislang waren noch nicht allzuviele Bedürftige da, aber er denkt, dass es sich noch nicht so richtig herumgesprochen hat. Gschaider hofft, dass andere Gastronomen nachziehen: "Wenn es jeden Tag etwas zu essen gäbe für die Obdachlosen, dann wäre das super", findet er.

Dann ist der Cheeseburger für den jungen Mann mit dem schweren Rucksack fertig. Er nimmt ihn in einer wärmenden Styroporverpackung zusammen mit einer Cola entgegen. "Finde ich toll, dass ihr so was macht", sagt er noch. Nächsten Montag wird er wohl wiederkommen.