Kommende Woche gibt es in Apotheken kostenlose FFP2-Masken für Menschen ab 60 oder mit Vorerkrankung. Südbadische Apotheker sind gerüstet, haben aber noch offene Fragen.

Für Risikogruppen gibt es ab dem kommenden Dienstag drei FFP2-Masken umsonst. Diejenigen, die es betrifft, nehmen den Vorschlag von Spahn positiv auf, wie eine Umfrage in Freiburg zeigt. In einem Fall hat die Hausärztin das Tragen einer FFP2 Maske empfohlen. Die Sicherheit sei eben größer, wenn man diese Masken trage.

"Wir sind gerüstet, wir haben sehr viele Masken eingekauft. wir stehen in den Startlöchern" Nikola Kellner, Apothekerin in Denzlingen

Derweil stehen die Apotheken, die für die Verteilung zuständig sind, vor großen Herausforderungen. Nikola Kellner von der Apotheke am Kohlerhof in Denzlingen ist vorbereitet: "Wir sind gerüstet, wir haben sehr viele Masken eingekauft. wir stehen in den Startlöchern", sagt sie zuversichtlich.

FFP2-Masken schützen besser

Die Inhaberin der Apotheker findet die neue Verordnung gut, könnten die Gratismasken doch für einen besseren Infektionsschutz sorgen. Denn mit einem Preis von fünf bis sechs Euro sei die Einmalmaske relativ teuer: "Das kann sich nicht jeder leisten. Dann wird gespart, wir sehen täglich sehr viele Masken, die über ihrer Zeit sind und längst ausgetauscht gehören."

Bezahlung noch unklar

So sieht es auch Michael Walter von der Löwenapotheke in Freiburg. Er hätte sich für die Verordnung dennoch mehr Vorlauf gewünscht. Noch gäbe es viele Fragezeichen. So sei unklar, wie das Verteilen der Masken überhaupt vergütet wird: "Ich weiß noch nicht, was ich aus dem Topf bekomme. Deswegen muss ich eine Kostenabschätzung machen, wie viele Masken ich ausgeben kann, um am Schluss keinen Verlust gemacht zu haben."

Missbrauch vorprogrammiert?

Der Freiburger Apotheker befürchtet auch, dass es zum Masken-Horten kommen könnte. Schließlich müssten die Berechtigten nur ihren Personalausweis vorzeigen, beziehungsweise erklären, dass sie zu einer Risikogruppe gehören.

Bitte keine Masken horten - Appell an Vernunft

"Wer garantiert beispielsweise, dass Patienten in nur einer Apotheke drei Masken abholen und nicht in zehn Apotheken insgesamt 30?", gibt Michael Walter zu bedenken. Erst von Januar an sollen die Krankenkassen die Berechtigung für FFP2-Masken bescheinigen. Die gibt es dann auch nicht mehr kostenlos, sondern nur noch verbilligt. Die Denzlinger Apothekerin Nikola Kellner hofft, dass bis dahin die Menschen vernünftig sind.

„Für die letzten zwei oder drei Wochen des Jahres müssen wir darauf vertrauen dass eine gewisse Solidarität da ist und nicht einer anfängt zu horten.“ Nikola Kellner, Apothekerin in Denzlingen

Einen Engpass an FFP2-Masken gibt es aktuell offenbar nicht. Die Lager in Deutschland sollen gut gefüllt sein. Immerhin müssen Ende Februar in Deutschland 400 Millionen FFP2 Schutzmasken verteilt werden.