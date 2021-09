In Straßburg und Kehl fahren Jugendliche jetzt kostenlos Tram

Kinder und Jugendliche unter 18, die in Kehl oder Straßburg wohnen, können in beiden Städten jetzt umsonst mit der Straßenbahn fahren. In Straßburg ist auch das Busfahren kostenlos.

Das Angebot zieht: Bis kurz vor dem Start hatten sich 45.000 Kinder und Jugendliche aus Straßburg und Kehl (Ortenaukreis) für das neue Angebot registriert. Was die Straßburger Oberbürgermeisterin Jeanne Barseghian besonders freut, denn sie hatte die Idee zu dem Projekt. Alle jungen Leute unter 18 dürfen mit dem so genannten Badgéo ab sofort kostenlos die Tramlinie über den Rhein benutzen. In Straßburg können sie zudem das komplette Tram- und Busnetz gratis nutzen. Auf der Kehler Seite müssen sie in Bussen weiterhin ein Ticket lösen. "Die Maßnahme ist wirklich ein Erfolg. Wir haben sehr, sehr viele neue Anmeldungen, besonders in den letzten Wochen." Der Kehler Gemeinderat hatte sich der Initiative des Rats der Eurométropole Straßburg angeschlossen und unterstützt das Projekt finanziell. Kehls Oberbürgermeister Toni Vetrano (CDU) hofft, dass sich Kinder und Jugendliche dadurch an den öffentlichen Nahverkehr gewöhnen, so dass sie später auch als Erwachsene mit Bus und Bahn fahren. Das Gratis-Ticket kann über die Homepage der Straßburger Verkehrsbetriebe CTS beantragt werden. Auch in der Kehler Tourist-Info ist das (mit Termin) möglich. Kinder und Jugendliche müssen für den "Badgéo" ein Porträtfoto und einen Wohnsitznachweis vorlegen.