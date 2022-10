Kosten für Plätze in Pflegeheimen steigen stark

per Mail teilen

Wie die Stadt auf Anfrage mitteilte, sind allein die Pflegekosten zuletzt um 5,5 bis 30 Prozent gestiegen - je nach Einrichtung auf bis zu 63 Euro pro Tag. Hinzu kommen Kosten für Unterkunft und Verpflegung, Investition und Ausbildung. Ein Stadtsprecher begründet die Anhebung der Beiträge mit gestiegenen Personal- und Sachkosten. So erhielten Pflegekräfte in einigen Einrichtungen erstmals eine tarifähnliche Bezahlung. Wer die Preise nicht länger bezahlen kann, erhält Unterstützung bei der Stadt: Betroffene könnten dort zusätzliche Sozialhilfeleistungen in Form von “Hilfe zur Pflege” beantragen.