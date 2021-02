per Mail teilen

Die Festival-Idee ist einfach gut: Konzerte im Bus. Das kommt an, und die Künstler sind begeistert. Sie erreichen auch Menschen, die sich sonst kein Konzert-Ticket leisten könnten.

Es braucht nur wenig, um aus einer Busfahrt ein besonderes Event zu machen: Einige Noten, schon wird gelacht und mit geklatscht. Die Fahrgäste sind glücklich: "Das hatte ich nicht erwartet, sonst wäre ich schon lange zu Hause mit meinen Einkäufen. So bin ich im Bus geblieben, um zu zuhören. Es ist wirklich sehr schön." Die Gospelgruppe "Sparkle Family" spielt eigentlich in Kirchen oder Konzertsälen. Aber für das Festival "Winter in der Stadt – D'Hiver Cité" fahren sie gerne Bus. Aus gutem Grund. Denn hier erreichen sie Menschen, die es sich sonst nicht leisten könnten, ihre Musik zu hören.

Céline Schutz ist Veranstalterin des Festivals D’Hiver‘Cité: "Wir haben festgestellt, dass die Menschen in den sogenannten Brennpunkt-Vierteln nicht genügend Geld haben. Sie können nicht einfach ein Ticket für ein Museum oder für ein Konzert kaufen. Deshalb haben wir uns entschlossen, die Kultur in ihre Lebenswelt tragen. Um ihnen glückliche Moment und Kraft zu schenken."

Und das klappt auch. Seit fünf Jahren gibt es die Konzerte in den Bussen schon. Sie gehören zu den beliebtesten Veranstaltungen des Festivals.