Kontrollen für mehr Sicherheit

Zur Bekämpfung von Fahrradunfällen wird das Polizeipräsidium Freiburg kommende Woche verstärkt kontrollieren. So sollen Unfallursachen bekämpft werden. Mit den Kontrollen soll unter anderem die Zahl der verletzten Radfahrer im Straßenverkehr reduziert werden. Kontrolliert wird nicht nur in Freiburg, sondern präsidiumsweit in ganz Südbaden überall dort, wo viele Radfahrer unterwegs sind oder Unfallschwerpunkte festgestellt werden. Ein besonderes Augenmerk gilt in der Kontrollwoche der Bekämpfung typischer Unfallursachen wie das Missachten roter Ampeln, Handynutzung am Steuer oder das Befahren von Radwegen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Bei den Kontrollen wird die Polizei alle Verkehrsteilnehmenden im Blick haben.