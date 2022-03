Konstanzer Beschicker verzichtet auf Freiburger Weihnachtsmarkt

Spätestens im Hochsommer denken viele Beschicker an die bevorstehende Weihnachtsmarkt-Zeit. Viele sind dieses Jahr verunsichert, das hat Konsequenzen.

Wer mag schon mitten im Hochsommer an Weihnachten denken? Etwa all jene, die dann ihr Jahresgeschäft machen - und die spätestens jetzt einkaufen müssten. Holzengel, Kerzen, Krippen - aber werden die Beschicker von Weihnachtsmärkten ihre Sachen auch wirklich los? Unter ihnen herrscht große Unsicherheit dieses Jahr.

Die Zeichen stehen bei Thorsten Bunten in Konstanz eigentlich fast das ganze Jahr über auf Weihnachten. Schon im März beginnen die Vorbereitungen. Seit Jahren ist er auf den Weihnachtsmärkten in Konstanz und Freiburg dabei. Doch wegen Corona hat er sich diesmal entschlossen, einen Markt ausfallen zu lassen: "Freiburg haben wir dieses Jahr leider absagen müssen. Weil wir wirtschaftlich nicht in der Lage waren, die Vorausleistung mit dieser Unsicherheit zu stemmen. Das größte Problem besteht tatsächlich darin, dass coronabedingt keine wirklichen Voraussagen gemacht werden können, in welcher Form der Weihnachtsmarkt überhaupt stattfindet."

Weihnachtsmärkte wichtigste Einnahmequelle für Beschicker

Thorsten Bunten und seine Frau Hariett verkaufen neben Weihnachtsschmuck vor allem handgemachte Taschen. Die Weihnachtsmärkte sind ihre wichtigste Einnahmequelle. Doch sie wollen nicht das finanzielle Risiko eingehen und für zwei Märkte produzieren. Aus Angst, am Ende vielleicht auf allem sitzenzubleiben. Es ist eine schmerzliche Entscheidung, sagt Hariett Bunten: "Man muss halt schon ganz anders planen. Wir haben unser Jahresbudget und sagen: Okay, das und das kommt rein und das und das geht zu diesem Zeitpunkt raus. Und wenn dann halt so ein großer Posten wie Freiburg wegfällt - Freiburg hat ja auch so viele Verkaufstage, das ist ja mit einer der längsten Weihnachtsmärkte - dann merkt man das natürlich schon im Firmenbudget oder im Geldbeutel."

137 Beschicker wollen auf Freiburger Weihnachtsmarkt

Die Chancen, dass es Bilder wie vom Weihnachtsmarkt 2019 auch in diesem Jahr geben wird, sind wieder gestiegen. Das baden-württembergische Sozialministerium hat sich in dieser Woche zuversichtlich gegeben. In Freiburg sind alle Budenplätze vergeben. An 137 Marktbeschicker, trotz der Ungewissheit, bestätigt Thomas Barth, Projektleiter Märkte und Events FWTM in Freiburg: "Die Sorge ist da, gerade im Bereich Kunsthandwerk: Bekomme ich meine Aushilfen, komme ich auf meine Kosten, kommen die Besucher, ist die Kaufkraft noch da - auf dem Markt - oder wird digital bestellt? Also im Bereich Kunsthandwerk spürt man das."

Viele Weihnachtsmarkt-Kunden nutzen Online-Handel

Die Unsicherheit sei ähnlich wie im vergangenen Jahr, erzählt Hariett Bunten. Trotzdem produzieren sie weiter und richten ihren Fokus nicht mehr nur auf die Weihnachtsmärkte und ihr Ladengeschäft. Seit Beginn der Pandemie setzen sie darüber hinaus verstärkt aufs Onlinegeschäft: "Wir haben auch festgestellt, dass viele Kunden von den Weihnachtsmärkten auf den Onlinehandel zurückgegriffen haben, also die haben dann halt einfach online gestellt. Und dann schreiben sie auch dazu: Viele Grüße aus Freiburg, viele Grüße von hier und da – und das ist auch total nett."

Die Unsicherheit bleibt also. Nur eins scheint indessen klar: Auf Weihnachtsmärkte können Hariett Bunten und die anderen Marktbeschicker im Land zur Zeit einfach nicht zuverlässig und planungssicher zählen.