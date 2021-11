3. Liga: Freiburger und Mannheimer Ultras gehen aufeinander los

Beim Heimspiel des SC Freiburg II gegen den SV Waldhof Mannheim in der 3. Fußball Liga ist es am Samstag zu Störungen durch Ultra-Fans beider Mannschaften gekommen. Bereits vor dem Spiel im Freiburger Dreisamstadion gab es laut Polizei Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fangruppen. Bei der Kontrolle von 32 Freiburg-Anhängern sei ein Polizeibeamter tätlich angegriffen worden, zudem habe es Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten gegeben. Nach dem Spiel habe die Polizei eingreifen müssen, um eine Schlägerei von etwa 100 Mannheimer und 50 Freiburger Ultras zu verhindern. Dabei sei ein Polizeibeamter von einem Mannheimer Fan bespuckt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, kam es auch am Abend zur Konfrontation in der Freiburger Innenstadt. Demnach griffen 15 vermummte Freiburger Ultras 10 Mannheimer Fans vor einer Kneipe unvermittelt an. Die Polizei ermittelt nun auch anhand von Videoaufnahmen.