per Mail teilen

In Freiburg ist das neue „Kompetenzzentrum Tourismus im Schwarzwald“ mit einem Festakt eingeweiht worden. Das Zentrum ist in der Wiesentalstraße 5. Rund 200 Vertreter aus Tourismus, Politik und Wirtschaft waren bei der Eröffnung. Das Zentrum soll zentrale Anlaufstelle für touristische Anbieterinnen und Anbieter in der Region sein.