Eine große Mehrheit von Kommunalpolitikerinnen und -politikern kann sich vorstellen, Gemeinderatssitzungen als Live-Stream im Internet zu übertragen. Das hat eine Umfrage von Studierenden der Hochschule Kehl ergeben. Insgesamt 87 Prozent der Befragten halten Gemeinderatssitzungen demnach als Live-Stream im Internet für denkbar. 76 Prozent glauben, dass so eine Übertragung das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der Kommunalpolitik steigern könnte. Die Studie empfiehlt der Kommunalpolitik außerdem, die Öffentlichkeitsarbeit auszubauen, um das öffentliche Interesse an lokaler Politik zu stärken. Befragt wurden mehr als 500 kommunale Politikerinnen und Politiker, von kleinen, ländlichen Orten bis zu großen Städten wie Stuttgart.