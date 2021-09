Kommentar: Die CDU muss sich erneuern - auch in Südbaden

per Mail teilen

Die Macht der CDU bröckelt auch in Südbaden. Zwar hat die Union fünf von sechs Direktmandaten geholt. Einen Grund sich zu freuen hat sie dennoch nicht, meint SWR Redakteurin Jana Lange.

Die meisten CDU-Kandidatinnen und Kandidaten, denen ich am Wahlabend zugehört habe, schieben ihr schlechtes Abschneiden auf den Negativtrend der CDU im Bund. Sicherlich mag das eine größere Rolle gespielt haben. Dennoch konnten selbst bundesweit bekannte Politiker wie Wolfgang Schäuble oder Thorsten Frei manche ihrer Wählerinnen und Wähler in Südbaden nicht so recht überzeugen.

CDU hat die Chance auf einen echten Neuanfang

Klar ist: Die CDU wird sich erneuern müssen. Jetzt krampfhaft an der Macht festzuhalten, gar unter einer möglichen Kanzlerschaft Armin Laschets, wäre mehr als dreist. Es würde der CDU die Chance auf einen echten Neuanfang nehmen. Und Erneuerung funktioniert am besten in der Opposition.

Diese Wahl zeigt auch in Südbaden, dass gerade Jüngere diesen Neuanfang nach 16 Jahren Kanzlerin Merkel wollten. Als Gesellschaft stehen wir vor Herausforderungen, die vor allem die junge Generation betreffen: Der Klimawandel und die damit verbundene Frage nach der sozialen Gerechtigkeit. Die unter 40-jährigen Wählerinnen und Wähler haben sich in der Mehrheit für die Grünen und ihre Themen sowie für die SPD und die FDP entschieden. Die CDU fällt in diesen Altersgruppen weit hinten runter.

Ein "Weiter so" ist keine Option mehr

Und auch die ein oder anderen Großeltern haben dieses Mal vielleicht mit Blick auf ihre Enkel anders abgestimmt. Die CDU hat in ihrer Stammwählerschaft der über 60-Jährigen viele Stimmen an die SPD verloren. Doch wenn es den Parteien, die jetzt als Sieger hervorgegangen sind, nur um Macht geht, werden sie die jungen Generationen bitter enttäuschen. Jetzt geht es darum, die Themen unserer Zeit abzuarbeiten. Ein "Weiter so" ist keine Option mehr.