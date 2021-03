per Mail teilen

Sehnsüchtig haben wir auf die Ergebnisse der Bund-Länder-Runde in Sachen Corona-Lockerungen gewartet. Doch was dabei herausgekommen ist, macht einen etwas ratlos. Ein Kommentar von Katja Schiementz.

Nein, gelungen ist die neue Lockerungsstrategie wirklich nicht. Ich finde sie kompliziert, verwirrend und anstrengend. Einen Fünf-Stufenplan soll es künftig geben. Und das heißt ganz praktisch: jeder von uns muss künftig täglich den Inzidenzwert seines Landkreises checken.

Einkaufen je nach Inzidenzzahlen

Denn der besagt, ob und wie ich einkaufen kann: Liegt der Wert unter 50 dürfen alle Geschäfte aufmachen. Zwischen 50 und 100 muss man sich zum Shoppen einen Termin geben lassen und ab 100 ist alles wieder zu. Einkaufen nach Zahlen – das ist nicht nur nervig, es könnte auch zu einem regen Einkaufstourismus in Nachbarlandkreise führen. Denn gerade hier in Südbaden schwanken alle Landkreise um die magische Zahl von 50 herum.

Einkaufen im anderen Landkreis?

Und das könnte zum Beispiel bedeuten, dass man im Raum Freiburg bereits einkaufen kann, im Landkreis Lörrach aber noch lange nicht. Manch einer fährt dann einfach ein paar Kilometer weiter und mit ihm vielleicht auch das Virus – das kann es eigentlich nicht sein!

In der Schweiz gab es das schon

In der Schweiz war es ja ganz ähnlich. Baselland hatte geöffnet, Basel-Stadt hatte zu. Die Folge war eine Sogwirkung – in Pandemiezeiten eigentlich unerwünscht.

Teststrategie wirft Fragen auf

Gut gemeint, aber schlecht gemacht ist auch der neueste Vorschlag in Sachen Teststrategie. Schon von Montag an soll jeder von uns einen kostenlosen Schnelltest pro Woche machen. Klingt sinnvoll, wirft aber eigentlich nur Fragen auf. Wo kriege ich den her? Wie funktioniert das mit der Bezahlung? Muss ich den Schnelltest selber machen oder hilft mir jemand dabei?

Menschen sind erschöpft

Es schwirrt einem wirklich der Kopf. Und wer bislang nicht ohnehin schon pandemiemüde war, der lässt sich spätestens jetzt erschöpft in den Sessel fallen.