Viele Schrotträder, aber auch Rennräder und E-Bikes: Die Stadt Freiburg hat Dutzende Räder am Freiburger Hauptbahnhof entfernen lassen. Es gab eine Ankündigung, aber nur ein paar Wochen vorher. Ein hartes Vorgehen, findet Jan Ludwig, Redakteur im SWR Studio Freiburg. Er hat die Räumung kommentiert.

Ordnung muss sein, aber bitte nicht so in der Fahrradstadt Freiburg! Nur drei Wochen Vorwarnzeit, dann werden die Fahrradschlösser aufgeflext und die Fahrräder abtransportiert zum Mundenhof. Abholung dort für 50 Euro.

Und was ist mit Menschen, die ihr Rad schon vor mehr als drei Wochen am Bahnhof abgestellt haben? Zum Beispiel Menschen, die auf eine längere Reise gehen? Oder Studierende, die am Heimatort jobben in den Semesterferien? Für sie sind 50 Euro und ein neues Schloss viel Geld. Vom Ärger mal ganz abgesehen. Drei Wochen Vorwarnung ist viel zu kurz.

Zu wenig Fahrrad-Stellplätze in Freiburg?

Bei den Aufzügen am Bahnhof hat es Jahre gebraucht, bis sie endlich repariert wurden. Bei den Fahrradabstellplätzen muss es plötzlich ganz schnell gehen. In Wirklichkeit ist das Problem doch, dass es einfach zu wenig Fahrrad-Abstellplätze gibt rund um den Bahnhof. Da gilt es nachzubessern, statt Tabula rasa zu machen.

Warum nicht eine große Fahrrad-Tiefgarage am Hauptbahnhof als Erweiterung der Radstation an der Stadtbahnbrücke? Solange es die in Freiburg nicht gibt: Bitte nur wirklich alte, offensichtlich nicht mehr benutzte Schrotträder entfernen. Hier ist Augenmaß gefragt, kein Aktionismus mit Flex im Gepäck.