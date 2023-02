Meinung: Mieter und Geflüchtete in Lörrach werden zum Spielball der Politik

Lörracher Mieter sollen um- und Geflüchtete in ihre jetzigen Wohnungen einziehen. Der Streit darum geht am eigentlichen Thema vorbei, findet SWR-Reporter Matthias Zeller.

Eines vorneweg: Ich kann verstehen, dass die betroffenen Mieterinnen und Mieter sich ärgern, dass sie aus ihren Wohnungen ausziehen sollen. Denn natürlich ist da die Sorge: Bekomme ich wirklich - wie versprochen - eine bessere und bezahlbare Wohnung?

Was im Fall der Wohnbau Lörrach aber sehr auffällig ist: In den meisten Medien sind nicht die Mieterinnen und Mieter selbst zu Wort gekommen. Auch die Hasskommentare im Netz haben rasch gezeigt: Die betroffenen Mieter und mit ihnen die Geflüchteten, die in ihre Wohnungen einziehen sollen, werden zum Spielball der politischen Auseinandersetzung. Das gipfelt im Aufruf der AfD-Bundessprecherin Alice Weidel an den Lörracher OB, sich der Asylpolitik der Bundesregierung zu verweigern. Das ist - nebenbei - eine Aufforderung zum Gesetzesbruch.

Der Hintergrund zum Streit in Lörrach Was ist in Lörrach passiert? Rund 40 Mieterinnen und Mieter sollen in Lörrach aus einem Wohnkomplex ausziehen, um Platz für Geflüchtete zu schaffen. Ein entsprechendes Schreiben, in dem die Kündigung angekündigt wird, ist laut der Lörracher Wohnbau vergangene Woche an die Betroffenen gegangen. Warum sollen die Mieterinnen und Mieter ihre Wohnungen räumen? Wie die Kommune gemeinsam mit der städtischen Tochtergesellschaft Wohnbau Lörrach am Montag mitteilte, kann mit dieser Maßnahme Wohnraum für etwa 100 Geflüchtete frei werden. Den Angaben der Kommune zufolge handelt es sich bei den Gebäuden um Wohnungen aus den 1950er Jahren. Nach der Verwendung als Flüchtlingsheim sollen die Häuser laut Stadt abgerissen werden. Es sei ohnehin geplant gewesen, sie wegen ihres Zustandes in den kommenden Jahren abzureißen und neu zu bauen. Wo sollen die aktuellen Mieterinnen und Mieter leben? Für die bisherigen Bewohner soll es alternative Angebote geben. Ihnen werden laut der Stadt Lörrach modernere und bezahlbare Wohnungen angeboten. Außerdem werde der Umzug von der Wohnbau Lörrach logistisch und finanziell unterstützt, sagte Wohnbau-Geschäftsführer Thomas Nostadt. Die betroffenen Mieterinnen und Mieter sollten ursprünglich am 27. Februar auf einer Bewohnerversammlung informiert werden. Weil die Stimmung derzeit zu aufgeheizt ist, fällt die Versammlung vorerst aus, teilte die Wohnbau Lörrach mit.

Lörracher Wohnbau hat Mieter schon öfter umquartiert

Was die vielen, die jetzt bundesweit über Lörrach herziehen, nicht wissen: Die Wohnbau Lörrach hat einen glänzenden Ruf, auch was die Betreuung ihrer Mieterinnen und Mieter angeht. Und: Sie hat bereits mehrfach noch größere Bewohnergruppen zur Zufriedenheit fast aller umquartiert - wegen der Unterbringung von Geflüchteten oder erst kürzlich wegen Sanierungen.

Hätten es Stadt und Wohnbau denn umgekehrt machen sollen? Die Geflüchteten in modernen Wohnungen unterbringen und die Wohnbau-Mieterinnen und -Mieter in alten Häusern wohnen lassen? Wie groß wäre dann der Aufschrei gewesen?

Die Wohnungsnot ist das eigentliche Problem

Über einen Fall wie in Lörrach ließe sich bei uns im Land jede zweite Woche berichten. Denn hinter der Aufregung stehen zwei politische Fragen, die sozialen Sprengstoff in sich tragen und letztlich in der Hauptstadt entschieden werden: Wie viele Geflüchtete, auch aus der Ukraine, sollen ins Land gelassen werden? Und: Was tun gegen die Wohnungsnot? Lörrach steht hier nur stellvertretend für ganz Deutschland. Und Hasskommentare lösen nichts - ganz im Gegenteil.