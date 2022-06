Trotz aller Zweifel: Steinmeiers Ortszeit-Aktion bräuchte Nachahmende

Wie sinnvoll sind Besuche des eher repräsentativen deutschen Staatsoberhaupts eigentlich? SWR Reporterin Samantha Happ resümiert in ihrem Kommentar die Eindrücke der letzten Tage.

Drei Tage lang hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen Amtssitz nach Rottweil verlegt, in die älteste Stadt Baden-Württembergs. Ein Besuch, der nicht alle in der Bevölkerung begeistert hat. Das zeigte sich auch an den 450 Menschen aus der sogenannten Querdenkerszene, die am Mittwochabend in Rottweil auf die Straße gegangen waren.

Was uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahler das wieder kostet, damit der Bundespräsident mit seinem Tross aus Sicherheitskräften drei Tage lang in der Provinz ein tolles Sightseeing-Programm geboten bekommt. So kam mir kurz der Gedanke, wie auch einigen Kritikerinnen und Kritikern. Selbstredend wäre es günstiger gewesen, wenn der Bundespräsident statt mit Flugzeug und Limousine mit dem neun Euro Ticket nach Rottweil gereist wäre. In dem Fall hätte er auch das aktuelle Zug-Chaos und die schlechte Bahnanbindung Rottweils, an die schwäbische Landeshauptstadt einmal selbst erleben können.

Außerdem die Vermutung, dass der Grund für den Besuch in Rottweil, bestimmt nur wieder die sogenannten Montagsspaziergänger sind. Zugegeben: Auch ich hatte anfangs die Vermutung, dass Rottweil vor allem deswegen für Steinmeiers "Ortszeit Deutschland" ausgewählt wurde. Eine enttäuschende Vorstellung. Deswegen, weil die schwäbische Kleinstadt am Neckar, zuletzt wieder einmal deswegen im Mittelpunkt stehen würde. Eine eigentlich ganz sympathische, kleine Stadt, die sich leidenschaftlich der traditionellen Fasnet hingibt und trotz des Prädikats "Älteste Stadt Baden-Württembergs" mit modernsten Turmbauten der technologischen Zukunft stellt.

Doch der Besuch des Bundespräsidenten hat mich auch daran erinnert, dass Rottweil eine Stadt ist, in der man bei umstrittenen Projekten noch fast immer einen versöhnlichen Kompromiss gefunden hat. Steinmeiers Versuch, eine Art Kompromiss, mit den sogenannten Montagsspaziergängern zu finden, mag durch die abgelehnten Gesprächsangebote gescheitert sein. Dafür hat er aber in den letzten drei Tagen das Herz vieler - wenn auch vor allem älterer Menschen - in der Kleinstadt im Südwesten ein bisschen höherschlagen lassen. In einer Region, die das Gefühl hatte, dass das Auge des Bundestags in Berlin nicht weit genug in den Südwesten blicken kann, um sie zu sehen.

In Zeiten, in denen Politikerinnen und Politiker auf offener Straße angegriffen werden, hat sich das Oberhaupt Deutschlands, fast schon wie ein Rockstar beim Stagediving, ohne Berührungsängste in die Menschenmassen geworfen, Selfies mit ihnen gemacht und das wichtigste: ihnen zugehört. Auch wenn Steinmeier vor allem eine repräsentative Funktion zukommt, er wegen seiner Russland-Politik in den letzten Jahren als Außenminister durchaus kritisiert werden kann und die jüngere Generation während seines Besuchs offenbar lieber in überfüllten Zügen mit dem neun Euro Ticket die Biege gemacht hat. Sein Besuch hat auch gezeigt, wonach sich doch viele Menschen im Land sehnen: Nämlich nach Politikerinnen und Politikern, die greifbar, nahbar, charismatisch und vor allem - da sind. Wer von den Abgeordneten in Berlin klug ist, wird es Steinmeier gleichtun.