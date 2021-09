"Mehr herumbrüllen als normal diskutieren"

per Mail teilen

Impfgegner haben bei einer Freiburger Schule gegen das Impfen von Kindern und Jugendlichen protestiert. Der Ton war rau. Ein Kommentar von SWR-Reporter Peter Steffe.

Nicht einmal eine Woche ist es her, dass ein junger Kassierer in einer Tankstelle in Rheinland-Pfalz durch einen Kopfschuss getötet wurde. Von einem Mann, der ohne Maske im Verkaufsraum stand und sich über die Aufforderung des 20-Jährigen, er möge doch einen Mund-Nasen-Schutz tragen, derart aufgeregt hat, dass er zur Waffe griff und schoss.

Der Kommentar zum Nachhören:

Verbale Entgleisungen gehen munter weiter

Das Entsetzen über die Tat ist noch immer präsent, aber das verbale Geholze, das offenbar die neue Tonlage in unserer Gesellschaft zu sein scheint, geht munter weiter. Aggressiv, ohne Rücksicht auf die Meinung anderer. Wie beispielsweise auf Wahlkampfveranstaltungen, wie zuletzt bei der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in Freiburg: Es wird gepöbelt, gebrüllt und gepfiffen. So nach dem Motto: Nur wer laut ist, hat Recht.

Sogar die Jüngsten in unserer Gesellschaft werden inzwischen nicht mehr verschont. Notorische Impfgegner hatten Anfang der Woche vor einer Privatschule in Freiburg Schülerinnen und Schüler abgepasst und eingeschüchtert. Sie hatten gemeinsam mit ihren Eltern nur entschieden, sich gegen das Corona-Virus impfen lassen zu wollen. Donnerstagvormittag folgte Teil zwei der verbalen Entgleisung, erneut vor der Privatschule in Freiburg. Man muss sich schon ein Stück weit schämen, wie gerade die Impfgegner und deren Anhänger mehr herumbrüllen und krude Meinungen verbreiten, als normal zu diskutieren.

Austausch von Argumenten nicht erkennbar

Ein Austausch der Argumente oder zumindest der gute Wille, den Andersdenken ausreden zu lassen, ist für mich nicht mehr im Ansatz erkennbar. Die Argumente gegen und für das Impfen können durchaus kontrovers sein. Kein Problem. Aber bitte mit Rücksichtnahme und Respekt füreinander. Sonst dürfte der nächste tödliche Ausgang einer solchen Kontroverse, im schlimmsten Fall nur eine Frage der Zeit sein.