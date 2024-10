Kommen bald weniger Gäste aus der Schweiz zum Einkaufen nach Südbaden?

Deutschland ist für viele Schweizer ein Schlaraffenland - zumindest wenn es ums Einkaufen geht. Denn in Deutschland sind viele Waren um einiges billiger. Die Leidtragenden sind die Geschäfte in der Schweiz. Der Einkaufstourismus ist den Schweizer Behörden ein Dorn im Auge. Und um den Einzelhandel im eigenen Land wieder zu stärken, hat die Regierung in Bern jetzt gehandelt. Sehr zum Leidwesen der Einzelhändler in Deutschland...