In einem Nespresso-Werk in der Schweiz sind 500 Kilogramm Kokain mit einem geschätzten Wert von rund 48 Millionen Euro sichergestellt worden. Mitarbeiter des Nestlé-Unternehmens bei Zürich hätten eine weiße Substanz in Säcken mit frisch gelieferten Kaffeebohnen gefunden, so die Polizei. Bei einer Analyse habe sich herausgestellt, dass es sich um Kokain handele.