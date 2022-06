Dominik Koepfer aus Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat bei den US Open als fünfter deutscher Tennisprofi die zweite Runde erreicht. Der 27 Jahre alte Davis-Cup-Spieler aus dem Schwarzwald gewann in der Nacht zum Dienstag in New York gegen den Franzosen Quentin Halys nach fünf Sätzen. Koepfer könnte es beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison jetzt mit dem an Nummer zwei gesetzten Russen Daniil Medwedew zu tun bekommen.