Dominik Koepfer aus Furtwangen ist bei den Australian Open der Tennisprofis in Melbourne nach Alexander Zverev auch in die zweite Runde eingezogen. Der 26-jährige Koepfer setzte sich gegen Hugo Dellien aus Bolivien mit 7:5, 6:2, 6:4 durch und steht damit erstmals bei dem Grand-Slam-Turnier in Australien in Runde zwei. Dort trifft Koepfer am Mittwoch auf den US-Open-Champion Dominic Thiem aus Österreich.