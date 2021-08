Der Furtwanger Tennisprofi Dominik Koepfer ist beim ATP-Turnier in Winston-Salem in den USA ins Achtelfinale eingezogen. Er bezwang den Italiener Marco Cecchinato mit 5:7, 6:4 und 6:4. Koepfer tritt beim ATP-Turnier als Generalprobe für die nächste Woche beginnenden US Open an.