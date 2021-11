Am Grenzübergang in Lörrach zum schweizerischen Riehen ist im Gedenken an 13 Jüdinnen und Juden heute Vormittag eine Stolperschwelle verlegt worden. Sie soll stellvertretend an alle Flüchtlinge erinnern, die zur Zeit des 3. Reiches von der Schweiz nach Deutschland abgeschoben und dann von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Initiiert hatte die Verlegung die Stolpersteininitiative in der Schweiz. Laura Könsler berichtet ....

Musik

OTON 1 - 0“27 „Von hier aus wurden am 23.11.1938 dreizehn Jüdinnen und Juden von Schweizer Polizisten und Grenzwächtern der Gestapo ausgeliefert. Im Gedenken an über 30.000 Menschen, die in ihrer Not Rettung in der Schweiz suchten und um Einlass gebeten hatten. Vergeblich. Die Schweiz trägt eine Mitschuld an ihrem Schicksal“,

liest Gabriel Heim die Inschrift der Stolperschwelle vor. Ganz in der Nähe noch der alte Grenzstein, der die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz, zwischen Lörrach und Riehen markiert. Zur Zeit des 3. Reiches war diese Grenze unüberwindbar, erzählt der Leiter des Lörracher Dreiländermuseums, Markus Moehring:

OTON 2 - 0“26 „Ja, man muss sich vorstellen: 17 km lang war hier ein großer Stacheldrahtverhau, acht Meter tief, drei Meter hoch. Das bedeutet: NS-Deutschland wollte die Flucht in die Schweiz verhindern. Aber trotzdem ist es immer wieder jüdischen Flüchtlingen (vor allen Dingen) gelungen, hier in die Schweiz zu kommen. Und wenn sie aufgegriffen wurden und keine bestimmten Nachweise hatten, dann wurden sie genau hier wieder an die deutschen Behörden übergeben.“

Und damit war ihr Schicksal besiegelt. An der Grenze spielten sich dramatische Szenen ab:

OTON 3 – 0“29 „Jeder Jude, der wieder nach Deutschland überstellt wurde, der wusste ja, was ihn erwartet. Wir wissen von einem Juden, der hat Selbstmordversuche gemacht. . Als er von der Schweizer Polizei gefangen genommen wurde, hat sich verletzt, hat den Selbstmord überlebt und wurde verbunden hier am Zoll nach Deutschland überstellt. Er wurde dann ins KZ gebracht und ist dann dort ermordet worden.“

Von 30.000 Schutzsuchenden weiß man sicher, dass sie von den Schweizer Behörden an Nazi-Deutschland ausgeliefert wurden. Historiker rechnen jedoch mit viel mehr. Dazu nochmals Gabriel heim, von der Stolperinitiative Schweiz:

OTON 4 0“21 „Mit dieser Stolperschwelle soll stellvertretend an das Schicksal aller Flüchtlinge erinnert werden, die zur Zeit des Nationalsozialismus hier und an den Grenzen der Schweiz abgewiesen wurden. Ihre Zahl lässt sich bis heute nicht rekonstruieren, da wichtige Quellen in der Nachkriegszeit vernichtet wurden.“

Die Aufarbeitung dieser Geschichte gestaltet sich nach wie vor schwierig und schleppend. Da passte es heute fast schon ins Bild, dass die für heute vorbereitete Fassung im Asphalt am Grenzübergang für die Schwelle zu klein war. Eine richtige Stolperschwelle eben!