Fondation Beyeler: Goya-Ausstellung Basel königlich eröffnet

Die spanische Königin Letizia hat am Freitag Mittag die Goya-Ausstellung in der Fondation Beyeler in Riehen im Kanton Basel-Stadt eröffnet.

Letizia von Spanien war eigens zum Besuch der Ausstellung des spanischen Hofmalers nach Basel geflogen. Bei ihrem Rundgang begleitete sie Museumsdirektor Sam Keller, der spanischen Kulturminister, der Botschafter in der Schweiz und Dutzenden spanischen Polizisten in Zivil. Der kulturelle Besuch der Königin fand ohne großes Protokoll, aber unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Die 49-jährige Letizia von Spanien sollte sich die Ausstellung in Ruhe anschauen können. Direktor Sam Keller freute sich über den hohen Besuch: "Wir haben die Königin eingeladen und sie hat zu unserer Überraschung freudig zugesagt." Königin besucht Ausstellung - Gäste warten auf Terrasse Während sich die Königin die Gemälde des vor 275 Jahren geborenen spanischen Hofmalers Francisco de Goya anschaute, mussten die rund 300 geladenen Gäste auf der Terrasse warten. Letizia von Spanien, die extra dafür nach Riehen gereist war, hielt keine Rede und flog nach dem Museumsbesuch gleich wieder nach Spanien zurück.