Die "kalte Gisela" kommt und bringt Polarluft. Das Hoch mit dem Namen "Gisela" liegt noch über Skandinavien, schiebt sich aber langsam nach Mitteleuropa und damit auch nach Südbaden. Knackig kalt wird es in den nächsten Tagen.

Tagsüber Dauerfrost und nachts soll es zweistellige Minusgrade geben, so sagen es die Meteorologen voraus. Also eigentlich tolles Winterwetter. Doch nicht für alle. Viele Menschen werden mit den sehr kühlen Temperaturen zu kämpfen haben: Obdachlose zum Beispiel. Sie trifft die Kälte besonders hart. Doch die Stadt Freiburg etwa will sich kümmern. Keine Toten durch Erfrierungen, so die Hoffnung dort, bei wachem Blick auf den Absturz der Temperaturen.

Mieter, Wohnungseigentümer, KFZ-Branche in Habacht

Immobilien-Eigentümer sollten prüfen, ob ausreichend Heizöl im Tank ist. Zudem müssen die Wasserleitungen vor Frost geschützt werden. Extrem niedrige Temperaturen machen den E-Fahrzeugen zu schaffen. Die Reichweite ist viel geringer als sonst. Wolfgang Wursthorn, Besitzer eines Autohauses in Kirchzarten bei Freiburg geht aber nicht davon aus, dass die E-Mobilität zusammenbricht. Die E-Fahrzeuge gerade im ÖPNV würden gut gewartet und die Akkus immer voll aufgeladen. Probleme könnten hingegen auf Dieselfahrer zukommen.

Pflanzen-Experten erheben den Zeigefinger und warnen

Auch bei Pflanzen in Außenbereichen ist Frostschutz dringend angesagt. In den letzten Jahren haben sich nämlich viele Gartenfreunde mediterrane Pflanzen zugelegt, diese sollten nun besonders geschützt werden, raten Experten.