Klimawandel-Gewinnerin Smaragdeidechse

Während viele Tiere unter der Wärme und Trockenheit leiden, fühlt sich eine besonders seltene und farbenprächtige Art vom Kaiserstuhl sehr wohl damit: die Westliche Smaragdeidechse. Experten aus der Region zufolge haben sich die Reptilien in den vergangenen zehn Jahren rasant vermehrt – zum einen wegen der veränderten Witterung durch den Klimawandel, zum anderen aber auch, weil sich Fachleute stärker für die Eidechse und ihren Lebensraum einsetzen. In diesen Tagen waren Landschaftspfleger wieder dabei, störendes Gewächs etwa an Weinreben zurückzuschneiden. SWR-Reporterin Wera Engelhardt war mit einem jungen Echsenspezialisten vom Kaiserstuhl unterwegs.