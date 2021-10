Klimaaktion von Parents for Future auf der B31

Wegen einer "Klima-Aktion" am Rande der Freiburg Innenstadt war ein Teilstück der B31 am Sonntag zwischen 11 und 14 Uhr gesperrt. Auf der Bundesstraße und dem Autobahn-Zubringer Freiburg-Mitte (stadteinwärts) kam es dadurch zu langen Staus. An der Veranstaltung beteiligen sich, neben den Naturschutzorganisationen BUND und NABU, rund 30 weitere lokale Klima-Organisationen mit ihren Informationsständen. Laut "Parents for Future", die die Aktion veranstaltet haben, wolle man das Klima-Thema so weiter am Laufen halten. Das erklärte Susanne Schlatter, Sprecherin von "Parents for Future" (Audio). Vor allem die politischen Entscheidungsträger müssten immer wieder mit dem Thema Klima konfrontiert werden.